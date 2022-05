Giro d'Italia 2022, la fanfara dei bersaglieri dà il via alla tappa Salò‑Aprica

I bersaglieri con i loro ottoni hanno inaugurato la 16esima tappa: Salò-Aprica. Percorso alpino con partenza a salire in Valsabbia fino alla prima asperità del Goletto di Cadino (Una salita di circa 30 km). Discesa in Val Camonica e risalita fino a Edolo. Si scala il Passo del Mortirolo dal versante di Monno e poi la ripida discesa su Grosio. Dopo il tratto pianeggiante si affronta la salita di Teglio. Discesa veloce su Tresenda per proseguire sulla salita finale del Valico di Santa Cristina.