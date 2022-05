Al 34° Km colpo di scena: si ritira Romain Bardet

Si ritira Romain Bardet! Bruttissima notizia all’improvviso: il francese è salito in ammiraglia per un problema fisico, probabilmente allo stomaco. L’unica cosa certa è che per il Giro è una grande perdita. Il francese era 4° in classifica generale e sul Blockhaus era parso tra i più brillanti in classifica. Un peccato davvero.