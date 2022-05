"Give peace a chance" e la piazza, Torino e i cuori si riscaldano con i Rockin' 1000

Dopo due semifinali seguite da oltre 5 mln di telespettatori, la finale prende il via con un'inno alla pace.

“Give peace a chance” di John Lennon, registrata in piazza San Carlo tra il battimani del pubblico, apre la serata finale dell'Eurovision Song Contest 2022. A presentarla, Rockin'1000 - The Biggest Rock Band on Earth, il supergruppo musicale formato da musicisti volontari, professionisti e non professionisti, di tutto il mondo. Un atto d'apertura dall'alto valore simbolico e molto scenografico.