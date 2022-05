Gorbachov: "Tra grano e mais sono ferme 25 milioni di tonnellate”

“Tra grano e mais sono ferme 25 milioni di tonnellate” dice Nikolay Gorbachov, presidente dell’Ukranian Grain Association. “I treni non sono una soluzione praticabile”, continua “a causa dello scartamento diverso tr i vari paese europei”. 12 navi cariche sono bloccate nei porti e Russia e Ucraina si accusano a vicenda di questo blocco In realtà la navigazione dentro e fuori dai porti è rischiosa e anche gli armatori non si sentono sicuri. Il 50 per cento del grano destinato al World Food Program viene dall’Ucraina, “i paesi in via di sviluppo sono a rischio fame”, conclude, “serve una coalizione internazionale di americani, inglesi e francesi cha garantisca la sicurezza dei corridoi di esportazione”.