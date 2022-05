Governatore, Mykolaiv: "Grazie piloti russi, mancate gli obiettivi per non uccidere civili" - Video

Il retroscena non verificabile

Alcuni piloti russi mancherebbero gli obiettivi ucraini di proposito. E a loro va il ringraziamento - in un video - del governatore della città ucraina di Mykolaiv, Vitaly Kim. “Abbiamo ascoltato delle intercettazioni di alcuni piloti russi che sparavano nei campi per non eseguire ordini criminali. Grazie. Si vede che anche tra loro ci sono persone che pensano. Continuate così. La Russia libera si sta evolvendo e presto diventerà un movimento importante”.(video dal profilo twitter di Vitaly Kim)