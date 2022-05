Grave incidente sulla A4 nel Milanese: quattro morti e due feriti

Quattro persone sono morte e due sono rimaste ferite, una in modo grave, in un tragico incidente tra un furgone e un'auto avvenuto intorno alle 9.45, nel tratto tra Marcallo Mesero e Arluno della A4, Torino-Venezia. Secondo quanto riferito da Areu, le vittime sarebbero tutti uomini: due 30enni, un 35enne e un 44enne. I due feriti, di 30 e 49 anni, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e in codice verde. Per permettere i soccorsi e i rilievi da parte della polizia stradale, il tratto di autostrada interessato è stato chiuso al traffico e si sono formati diversi chilometri di coda in direzione Milano.