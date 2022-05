Guidare per le strade del Donbass documentando la guerra e rischiando di morire

La guerra tra Russia e Ucraina si è spostata nel Donbass, nell'Ucraina orientale️. In questo video, il reporter Aris Messinis documenta quanto sia pericoloso attraversare le zone contese. Nonostante la scritta “Press” sul cofano, le bombe non lasciano molto alla fantasia. Attraversare questa strada - “go, go, go” si percepisce nel video - è un terno al lotto.