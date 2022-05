Hacker all'attacco in Italia. Il cyberspazio terreno di scontro

Guerra in Ucraina

"Per quanto riguarda gli attacchi hacker è stato approvato un piano dal governo, per la sicurezza nazionale, ritengo che sia molto importante", ha affermato il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, a margine dell'inaugurazione di una nuova caserma dei carabinieri a Firenze. "Abbiamo un'apposita agenzia che lavora su questo - aggiunge - e anche la nostra polizia postale e delle telecomunicazioni che sta al ministero dell'Interno. Tanto abbiamo sentito l'importanza di questo ambito, che quell'ufficio è stato elevato a livello di direzione centrale, con più uomini e più risorse, proprio per monitorare questo tipo di episodi".