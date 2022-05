I bombardamenti su Severodonetsk ci costringono a scendere nei bunker

La guerra in Ucraina

Siamo a Severodonetsk, nel Donbass sotto assedio. Il bunker dove si rifugia Igor è un inferno di umidità e buio dove vivono 106 persone senza corrente elettrica e riscaldamento. Al momento sono tutti malati e non hanno medicine: "Forse un qualche virus". L’inviato Rai è al seguito di un'organizzazione non governativa che tenta di portare soccorso. Il medico con loro dice che molti sono in pessime condizioni ma si rifiutano di essere aiutati, aspettano i russi con favore.