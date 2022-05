I cadaveri dei caduti russi conservati nei vagoni frigo: "Raccolti per uno scambio di prigionieri"

Tra gli edifici distrutti ci sono i corpi di tanti militari russi caduti durante la battaglia per il controllo della città di Kharkiv. “Stiamo raccogliendo tutti i documenti, le carte di credito. Qualsiasi cosa che possa aiutarci a identificare il corpo. In futuro questo ci dirà qualcosa in più su ogni soldato, sulla brigata di appartenenza e sulla regione di appartenenza per un ulteriore scambio”, spiegano i funzionari ucraini.