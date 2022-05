I cittadini di Kharkiv in fila per ricevere aiuti alimentari - Video

Decine di persone hanno fatto la fila per avere del cibo, ieri, a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina che si sta riprendendo dopo settimane di bombardamenti senza sosta. Le forze russe erano avanzate dal confine, una ventina di chilometri a nord, nei primi giorni dell'invasione, con l'obiettivo di accerchiare la città e prenderne il controllo, ma la controffensiva ucraina, a inizio maggio, è riuscita a respingerle. Durante l'assedio molti cittadini sono fuggiti verso l'Ucraina occidentale, ora stanno iniziando a tornare. Ma mentre la città si ripopola, aumenta il numero di persone bisognose di cibo, che fanno la fila ai punti di distribuzione attivati dall'amministrazione municipale nei quartieri.

Galina Kolembed, coordinatrice di uno di questi punti di distribuzione, spiega agli inviati di Associated Press che stanno distribuendo alimenti a più di mille persone al giorno, e il numero continua a salire: “Sono sempre di più, sempre più gente sta tornando a Kharkiv. Diamo farina, tè, zucchero, pasta e cereali. Vengono perché non hanno soldi, molti hanno figli piccoli e quel che possono spendere lo spendono per loro, per questo hanno bisogno di aiuti alimentari”

Il programma alimentare delle Nazione Unite ha scritto nell'ultimo report che l'Ucraina orientale e meridionale sono le zone con i livelli più alti di insicurezza alimentare conseguente al conflitto: almeno dieci milioni di persone non hanno una regolare fonte di reddito e devono affidarsi all'assistenza pubblica.



(video Associated Press)