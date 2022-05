I Kalush Orchestra a Che tempo che fa mostrano la foto di "Stefania"

"Il cappello rosa che indosso non ha un significato particolare". Lo dice Oleh Psjuk, frontman della Kalush Orchestra, vincitore dell'Eurovision Song Contest, rispondendo a Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. Invece assume particolare significato la canzone “Stefania” dedicata a sua madre. In occasione dell'intervista il conduttore televisivo ha mostrato la foto in studio. Ecco chi è. Stefania ha un volto.