I Måneskin scherzano in un video sull'assenza di Victoria al Jimmy Follon Tonight Show

I Måneskin sono stati per la seconda volta ospiti del Jimmy Fallon Tonight Show, la prima volta era stata in ottobre 2021, quando il gruppo aprì il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Questa volta sono andati a presentare al pubblico americano il nuovo singolo Supermodel, già presentato alla finale dell’ultimo Eurovision Song Contest. A testimoniare ulteriormente il favore che stanno raccogliendo sul mercato Usa, la band romana ha un brano presente nella colonna sonora dell’ultimo film dedicato a Elvis Presley per la regia di Baz Luhrmann.

In questo caso però il gruppo era incompleto, vista la mancanza della bassista Victoria De Angelis, a quanto pare lievemente indisposta. A sostituirla un cartonato a grandezza originale con cui i ragazzi si sono divertiti a scherzare pubblicando poi questo video sul loro canale ufficiale su TikTok.