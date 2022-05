Ibrahimović mostra il calvario del suo ginocchio: "Svuotato una volta alla settimana per sei mesi"

Zlatan Ibrahimović racconta di sé, ancora. E sceglie i social per pubblicare un video dei trattamenti cui si è sottoposto una volta alla settimana per sei mesi: ovvero lo svuotamento del ginocchio. E ha aggiunto una frase: “Svuotato il ginocchio una volta alla settimana per sei mesi”. Grandi sacrifici, ripagati dalla vittoria dello scudetto.