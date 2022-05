Ibrahimovic scatenato crepa il vetro del pullman con una manata - Video

Ibrahimovic è piuttosto energico quando all'arrivo allo stadio di San Siro per Milan-Atalanta (per la cronaca finita 2-0 in favore dei padroni di casa, con i gol di Rafael Leão e Theo Hernández) contraccambia il saluto dei tifosi con delle forti manate sul parabrezza dell'autobus. Così dopo qualche botta il vetro si crepa dall'interno. La scena, e il danno ben visibile, è stata ripresa da Stefano De Nicolo.