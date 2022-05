Il balletto inedito di Carlo Ancelotti per celebrare lo scudetto del Real Madrid - Video

Carlo Ancelotti non è un allenatore qualunque e vederlo scatenato dopo la vittoria del campionato spagnolo ci sta. Lo “scudetto” appena vinto con il Real Madrid non è soltanto il coronamento di una lunga e prestigiosa carriera. C'è di più, la vittoria spagnola segna un record: è il primo tecnico al mondo ad aver vinto i cinque maggiori campionati europei. Con il Real Madrid, lo ha fatto in Italia con il Milan, in Inghilterra allenando il Chelsea, in Francia con il Paris Saint-Germain e in Germania seduto sulla panchina del Bayern Monaco. A questo punto il balletto con i brasiliani Vinícius Júnior ed Éder Militão è più che meritato.