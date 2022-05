Il bando per diventare "Ambasciatori" dell'Europa con la Fondazione Megalizzi

C’è tempo solo fino al 28 maggio per partecipare al bando della Fondazione Antonio Megalizzi per la selezione di 30 studentesse o studenti universitari o neolaureate o laureati che diventeranno ambasciatori della Fondazione per la diffusione e la promozione di informazioni riguardanti la storia, l’economia e le politiche delle istituzioni europee destinate a Bambini, adolescenti e adulti di scuole o associazioni.

Gli Ambasciatori e le Ambasciatrici della Fondazione saranno formati su diverse discipline: dalla storia al funzionamento delle istituzioni europee, dall’impatto dell’Unione europea nella quotidianità all’analisi di fatti di attualità, dall’identificazione di buone pratiche giornalistiche ad approfondimenti sul mondo della comunicazione. Riceveranno così gli strumenti per organizzare attività di tipo laboratoriale a nome della Fondazione e avranno a disposizione materiali didattici specifici elaborati con professionisti della formazione.

Come partecipare e in cosa consiste il progetto Ambasciatori lo ha spiegato a Rainews24 Caterina Moser, responsabile della comunicazione per la Fondazione. Caterina è stata ospite di Chiara Paduano a Mattina 24. Noi vi riproponiamo la sua intervista