Il carro armato russo cade dalla bisarca per guida sciatta. Virale la presa in giro ucraina - Video

Scrivono di tutto gli ucraini a commento delle immagini del carro armato russo ripreso mentre cade dalla bisarca. La curva è fatale e il tank, dal costo di 2,5 milioni di dollari, si ribalta sul ciglio della strada. È successo a Belgorod per colpa del trasportatore - sostengono gli utenti - per una “guida sciatta”. Centinaia i commenti alle immagini condivise su un letto di musica sarcastica. Qualcuno scherza: “Gli ucraini non devono nemmeno farsi vedere perché la Russia perda i carri armati”. Un altro scrive: “Continua a fare quello che stai facendo in Russia. Ci piace vedere i tuoi fallimenti”.