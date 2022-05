Il cielo diventa rosso, in Cina il fenomeno inspiegabile decifrato così dai meteorologi - Video

È avvenuto in diversi posti della Cina tra l'incredulità di tante persone che sono scese in strada per cercare di capirne di più. Difficile decifrare lo strano fenomeno parlandone con il vicino di casa. Più facile pubblicare foto e video sui social per descrivere quando sia strano assistere al cielo tinto di rosso nel cuore della notte. Eppure i meteorologi qualche ipotesi l'hanno azzardata. A dare questo strano effetto sarebbe una “particolare rifrazione della luce amplificata dall'intensa presenza di nuvole molto basse”.