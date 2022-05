Il debutto di Karine-Jean Pierre, il primo briefing della nuova portavoce di Biden

Sorridente, spigliata, sicura di sé. Ha debuttato alla Casa Bianca la nuova portavoce di Joe Biden Karine Jean Pierre. Afroamericana, rappresentante Lgbtq+, 47 anni è nata in Martinica ed è cresciuta nel sobborgo multietnico del Queens.

Per cominciare ha scelto l'impatto emotivo, quando ha chiesto ai giornalisti di "ricordare le vite perse e quelle cambiate per sempre a Buffalo", la città dove un giovane suprematista bianco ha ucciso dieci afroamericani, e ferito tre persone. Jean-Pierre ha ricordato le storie delle dieci vittime.

I 64 minuti del suo briefing hanno spaziato da Buffalo alla 'baby formula', come viene chiamata l'emergenza latte in polvere per bambini, dalla Somalia all'Ucraina, ma prima ha usato il suo discorso di presentazione per ricordare il nuovo capitolo della sua vita. "Io sono una donna nera, gay e immigrata - ha cominciato, ricordando la sua origine della Martinica da genitori di Haiti - la prima con queste caratteristiche a occupare questo ruolo. Io non sarei qui oggi se non fosse stata per generazioni di persone che hanno infranto le barriere prima di me. Io poggio sulle loro spalle". Il tema razziale è risuonato molte volte nel corso del briefing. La portavoce ha ricordato che Joe Biden ha scelto di candidarsi dopo aver visto l'attacco dei neonazi Charlottesville, Virginia, contro gli attivisti per i diritti civili, quando Donald Trump, che occupava la Casa Bianca, disse che "c'erano brave persone in entrambi gli schieramenti". Ferma ma con una punta di creatività, Jean-Pierre ha osservato qual sia la prima regola del giornalismo: "Non fare del male".