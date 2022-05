Il giornalista bendato nel bunker segreto dei droni: l'aereonautica Iraniana mostra i muscoli in tv

Come in un film

L'inviato della tv riferisce di essere stato portato, bendato, con un volo in elicottero di 45 minuti, in una località segreta nel cuore delle montagne Zagros. Una volta tolta la benda si è ritrovato in un bunker, che gli è stato detto essere a diverse centinaia di metri sotto terra in cui vi erano 100 droni, tra i quali i temibili Ababil-5, che ha detto essere dotati di missili Qaem-9, una versione di fabbricazione iraniana dell'Hellfire statunitense aria-superficie.

"Senza dubbio i droni delle forze armate della Repubblica islamica dell'Iran sono i più potenti della regione", ha affermato il comandante dell'esercito, il maggiore generale Abdolrahim Mousavi. "La nostra capacità di aggiornare i droni è inarrestabile".

Il servizio televisivo è arrivato il giorno dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno sequestrato due petroliere greche nel Golfo, in un'apparente rappresaglia per la confisca del petrolio iraniano da parte degli Stati Uniti trasportato dalla petroliera Pegas trattenuta al largo delle coste greche.