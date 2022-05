Il ministro Roberto Cingolani al G7 Energia: "A Berlino passo avanti, molto soddisfatti"

In Germania si sono riuniti i ministri della transizione ecologica e dell'energia dei Paesi del G7. Pubblicato un documento d'intesa per arrivare a eliminare la dipendenza dal carbone entro il 2030. Ma pesa l'incognita della guerra in Ucraina sugli obiettivi per il clima dice il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani. Lo ha intervistato la corrispondente Barbara Gruden