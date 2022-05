Il missile passa davanti alla telecamera e colpisce un silo del grano - Video

Un attacco missilistico russo ha colpito un silo per il grano nella regione di Dnipropetrovsk, nell'est dell'Ucraina, distruggendo la struttura. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, su Telegram. Non risultano vittime. Nel filmato pubblicato dallo stesso Reznichenko, ripreso apparentemente da una videocamera di sorveglianza automatizzata, si vedono distintamente il missile in volo e la successiva esplosione.