Il momento degli scontri a Torino: i manifestanti tentano di sfondare il cordone di polizia - Video

La Digos sta visionando i filmati degli scontri in piazza e ha già riconosciuto 145 manifestanti dell'area antagonista, anarchica e del movimento No Tav. Sequestrate aste in legno, visibili anche nelle immagini, utilizzata da alcuni antagonisti. Il centro sociale Askatasuna, che lamenta 5 feriti, su Facebook parla di “violentissime cariche di polizia completamente a freddo per impedire alla Torino del futuro di entrare in piazza. Vogliono tenere lontane le voci incompatibili con la retorica di guerra”, osservano. La polizia, invece, parla di 8 agenti del reparto mobile rimasti contusi negli scontri in via Rima. È qui che il corteo del primo maggio ha cercato di sfondare il cordone di polizia e raggiungere piazza San Carlo dove erano in corso gli interventi delle istituzioni.