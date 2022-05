La guerra in Ucraina

Altamente simbolica la performance nella Centrale nucleare di Chernobyl di Svyatoslav Vakarchuk, frontman del gruppo rock Okean El’zy. Il musicista, famoso per iniziative del genere, amato e popolare in Ucraina, si era già esibito in un ospedale di Zaporizhzhia. Questa volta Vakarchuk ha voluto fare di più accedendo nella zona off-limits insieme ai lavoratori ucraini.