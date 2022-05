Il Papa scherza con dei seminaristi messicani: "Al mio ginocchio servirebbe un po' di tequila"

Un siparietto simpatico che a distanza di qualche giorno fa discutere. Corre sui social il video di Papa Francesco all'arrivo in piazza San Pietro a bordo della consueta jeep bianca: ad aspettarla c'è un gruppo di seminaristi messicani. A qualche metro, gli domandano come va la gamba e il ginocchio e lo ringraziano per la presenza e il sorriso nonostante il dolore che in queste settimane lo stanno tormentando. Jorge Mario Bergoglio ascolta e poi risponde: “Sai di cosa ho bisogno per la gamba? Di un po' di tequila”. Il noto distillato messicano è, secondo una tradizione popolare, anche un efficace antidolorifico. Questo scambio di battute, ripreso con uno smartphone, è stato pubblicato da uno dei seminaristi su TikTok.