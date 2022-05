Il Pentagono consegna a Kiev decine di obici Howitzer. Video

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha dichiarato che “più della metà dei 90 obici Howitzer” che l'amministrazione di Washington ha promesso all'Ucraina “sono arrivati nel paese”. Fa sapere anche che un certo numero di soldati ucraini è stato portato in un paese estero per imparare ad usarli e adesso tronerà in patria per insegnarlo agli altri militari.

L'Howitzer M777 può raggiungere il nemico a una distanza di 37 km, utilizzando proiettili Excalibur M982 anche a 40 km. Considerando quanto sia importante l'artiglieria a lungo raggio nella guerra moderna e in particolare nella guerra russo-ucraina, i nuovi obici digitali M777 saranno un ottimo aiuto per gli artiglieri delle forze armate ucraine.