Il servizio del giornalista di guerra russo è una messinscena. Le immagini lo inchiodano - Video

Il video, probabilmente, non è stato tagliato prima di essere pubblicato: così il giornalista russo Semyon Pegov viene ripreso mentre dà il ciak ai soldati russi che si trovano alle sue spalle. Lo fa alzando il pollice. E quando il servizio giornalistico inizia, la calma svanisce e una frenetica parlantina racconta un'azione di guerra al ritmo dei colpi che in sottofondo danno il senso della battaglia. Le immagini, diffuse dagli ucraini su Telegram, sono state subito etichettate come “propaganda di Putin”.