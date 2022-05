Il Tg1 nella cella segreta di Buscetta nei sotterranei dell'aula bunker

Nessuno doveva sapere della sua esistenza. Nei fatti, era un bunker nel bunker. Siamo nel 1986 e il primo pentito di Costa Nostra doveva essere protetto nel miglior modo possibile: troppo alti i rischi di attentato contro colui che stava svelando l'esistenza e la struttura dell'organizzazione mafiosa.

Per questo, Giovanni Falcone decise che Tommaso Buscetta doveva vivere in una stanza segreta proprio lì dove si teneva il maxiprocesso. Gli spostamenti in città quindi erano solo simulati, per confondere i mafiosi.

Sono passati oltre 35 anni, e solo ora si sa che la lotta alla mafia è passata anche per episodi del genere, grazie alla tenacia di magistrati come Falcone.