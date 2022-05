Il video - Cuccioli di tigre siberiana compiono un mese di vita

Una festa per accogliere i nuovi nati, come prevede la tradizione cinese, si è svolta nel Tiger Kingdom, una zona del parco riservata alle tigri, con la partecipazione di alcuni appassionati di tigri che si sono resi disponibili per i preparativi.

I cuccioli di tigre - tre femmine e un maschio - sono nati il 29 marzo e ora sono accuditi amorevolmente da custodi di tigre esperti.

"I cuccioli di tigre sono ancora giovani e deboli, quindi il loro controllo della temperatura è importante. Per quanto riguarda la dieta, di solito li nutriamo per più volte, ma in piccole quantità", ha detto Ma Chaoshuai, uno dei custodi del parco. Per questo motivo, prima di aiutare a pulire e disinfettare l'area di attività delle tigri, i visitatori devono disinfettare le mani e indossare tute protettive per mantenere i cuccioli di tigre al sicuro da infezioni virali.

Durante l'evento alcuni bambini sono stati invitati a scrivere gli auguri ai cuccioli di tigre. "Sono così giovani ora, e spero che possano crescere in modo sano e sicuro", ha detto uno dei visitatori che partecipano alla celebrazione.

I cuccioli di tigre potranno essere visitati e festeggiati per il periodo di vacanza del Labor Day che durerà dal 30 aprile al 4 maggio.

