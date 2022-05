Il video della canzone "Stefania" dei Kalush Orchestra girato tra le rovine dell'Ucraina bombardata

La vittoria all'Eurovision Song Contest poteva sembrare forse scontata e annunciata, meno scontato è stato l'impatto emozionale (e politico) che il gruppo ucraino dei Kalush Orchestra è riuscito a imporre con la sua presenza. Hanno vinto il concorso europeo con il brano Stefania, spinti in vetta dal televoto, ma soprattutto sono riusciti nell'intento più delicato: tenere alta l'attenzione sulla drammatica situazione che stanno vivendo e far sentire la voce dell'Ucraina (solo in Italia la finale è stata vista da 6,6 milioni di persone). Anche per questo hanno deciso di rischiare l'eliminazione quando a fine esibizione hanno lanciato un appello per aiutare Mariupol e l'acciaieria Azovstal (ritenuto poi dall'organizzazione non un messaggio politico - non consentito dal regolamento - ma umanitario). "La squalifica era un prezzo che non avrei esitato a pagare per far passare il mio messaggio - ha detto in conferenza stampa a notte fonda il cantante e leader dei Kalush, Oleh Psjuk -. La nostra gente è bloccata nell'acciaieria e non può uscire. Bisogna liberare quelle persone e per farlo abbiamo necessità di far circolare le informazioni, di fare pressione sui politici". Questo video, le immagini scelte, le località simbolo delle atrocità russe: Irpin e Bucha, offrono uno spaccato dell'Ucraina di oggi.