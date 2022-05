Il video delle lunghissime code per la benzina a Kiev

L'Ucraina è alle prese con una grave carenza di carburante, conseguente ai danni alle infrastrutture arrecati dagli attacchi russi e al blocco dei porti. A Kiev, Dnipro e altre città si vedono lunghe code alle stazioni di rifornimento, dove nella maggior parte dei casi non è possibile comprare più di dieci litri per volta. Alcune aree di servizio hanno dovuto chiudere le pompe, altre sono in grado di vendere solo gasolio.

“È colpa degli attacchi sui depositi di greggio”, dice Taras Volovodenko, residente di Kiev, raccontando che il suo precedente tentativo di fare benzina, il giorno prima, era andato a vuoto, e ha deciso di ritentarci affrontando una coda di quasi un chilometro. Dice anche di essere preoccupato per i prezzi, perché il parlamento ucraino dovrà aumentare le tasse: "Nessuno è in grado di pagare 50 grivnie (1,62 euro) per il carburante, per questo tutti stanno cercando di comprarlo al prezzo attuale di 36 grivnie (1,16 euro).

Intanto, le autorità hanno chiesto ai cittadini di ricorrere di più al trasporto pubblico, ma certi luoghi, lamentano in molti, sono raggiungibili solo in auto.

(video Associated Press)