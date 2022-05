Il video dell'evacuazione dall'Azovstal: decine di civili fuori dall'acciaieria

Nel video le immagini di decine di civili evacuati dalle acciaierie Azovstal, domenica 1°maggio.

I civili che emergono dalle macerie dello stabilimento siderurgico e attendono che i membri del Battaglione Azov li conduca in un luogo sicuro nella regione di Donetsk, in Ucraina.

Una donna evacuata a bordo con il suo bambino racconta di aver passato "in attesa di due mesi" prima di essere salvati. Il suo bambino, Svyatoslav, ha appena compiuto sei mesi.

Nel video anche il convoglio incontrato da un team di membri delle Nazioni Unite e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr).

Dovrebbero riprendere questa mattina dalle 8:00 ora locale le evacuazioni dei civili da Mariupol, dopo che ieri circa 100 civili sono stati evacuati dall'acciaieria Azovstal, l'ultima resistenza ucraina nella città assediata nel sud dell'Ucraina. In un un discorso domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che per la prima volta oggi il corridoio vitale per evacuare i civili dall'acciaieria Azovstal a Mariupol ha iniziato a funzionare, affermando per la prima volta che ci sono stati due giorni di "reale cessate il fuoco".

Ieri le autorità ucraine insieme alle Nazioni Unite e al Comitato internazionale della Croce Rossa hanno confermato che era in corso uno sforzo per evacuare i civili che si sono rifugiati nell'impianto. Sito che è stato oggetto di pesanti bombardamenti russi nelle ultime settimane: si pensa che centinaia di persone, decine delle quali ferite, si trovino all'interno del complesso siderurgico.

Zelensky ha detto che i primi sfollati arriveranno a Zaporizhzhia questa mattina, dove il governo ucraino li assisterà.

L'evacuazione dei civili dalla città assediata di Mariupol è stata poi sospesa da domenica notte a lunedì per "motivi di sicurezza", ha affermato il consiglio comunale di Mariupol in un post su Telegram.

Il complesso siderurgico Azovstal a Mariupol infatti è stato nuovamente preso di mira dall'esercito russo, secondo un soldato ucraino a Mariupol che ha parlato alla televisione ucraina.

Per il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk, "centinaia di civili rimangono bloccati ad Azovstal insieme ai difensori di Mariupol. La situazione è diventata il segno di una vera catastrofe umanitaria, perché le persone stanno finendo l'acqua, il cibo e le medicine", ha affermato.

(Video Reuters)