"Imbarchiamo acqua": per la tv ucraina questo è l'ultimo messaggio radio dalla Moskva in fiamme

Il canale Telegram Україна 24, Ucraina 24, la tv ucraina di informazione del gruppo Media Group Ukraine ha pubblicato una intercettazione radio diramata dal Comando operativo sud dell'esercito Ucraino, che opera nella zona meridionale dell'Ucraina. Sarebbero, ma non vi è conferma, le comunicazioni radio della nave ammiraglia russa Moskva nei decisivi momenti prima dell'affondamento. Nell'audio si sentono le sirene di allarme della nave e una voce allarmata che comunica “la presenza di falle sotto la linea di galleggiamento” e che sulla nave si starebbe “facendo di tutto per mettere in salvo l'equipaggio”. Al momento non vi è alcuna conferma da altre fonti che l'intercettazione sia autentica.