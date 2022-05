La guerra in Ucraina

La singolare promozione di un imprenditore di mezzi militari nella regione di Chernivtsi, in Ucraina. In 30 secondi i due protagonisti nelle immagini allestiscono una postazione mobile per rispondere al fuoco nemico. “Tutta la famiglia lavora nel negozio”, recita il post pubblicato dagli ucraini su Telegram.