In circa 24 secondi risolve il cubo di Rubik lanciandosi da 13mila piedi d'altitudine - Video

Pur non essendo esperto di paracadutismo, il giovanissimo Chinmay Prabhu ha scelto di lanciarsi da 13 mila piedi tentando di ripetere il suo cavallo di battaglia: risolvere (in volo) il Cubo di Rubik. Il 23enne di Mumbai ha completato la piramide, una versione tetraedrica del famoso Cubo, in 24,22 secondi. Il tempo da battere era di 30 secondi. Ora si attende la conferma ufficiale dal Guinness World Records.