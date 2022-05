In questo video un lanciagranate, potrebbe essere una nuova arma a disposizione delle forze Ucraine

In rete circola un video che riprende un soldato mentre usa il MIlkor Mgl ed è accompagnato dall'hashtag #ZSUforce🇺🇦, che suggerirebbe l'utilizzo da parte delle Forze ucraine di difesa. Il Milkor MGL (Multiple Grenade Launcher) è un lanciagranate tipo revolver a sei colpi da 40 mm.

L'MGL è un'arma a colpi multipli, destinata ad aumentare significativamente la potenza di fuoco di una piccola squadra rispetto ai tradizionali lanciagranate a colpo singolo. L'MGL è progettato per essere semplice, robusto e affidabile. Utilizza il collaudato principio del revolver per ottenere un'elevata velocità di fuoco precisa che può essere rapidamente portata a colpire un bersaglio. Possono essere caricati una varietà di colpi come HE, HEAT , manganello antisommossa, irritante e pirotecnico. Sebbene destinato principalmente all'uso offensivo e difensivo con proiettili altamente esplosivi, con munizioni appropriate il lanciatore è adatto per operazioni antisommossa e altre operazioni di sicurezza.