Mircea Geoana: "L'Alleanza continuerà a supportare l'Ucraina"

“As long as Ukraina will need our help”, continueremo finché l’Ucraina avrà bisogno di aiuto. Non ha dubbi Mircea Geoana, vicesegretario della Nato “L’Ucraina può vincere questa guerra” e l’alleanza Atlantica continuerà a supportarla. Poi commenta la guerra del grano “È stata la Russia a bloccare le navi nei porti”. Tutto ciò in questa intervista con Federico Circi per il Tg3. “Alla fine ci sarà una soluzione politica, ma al momento non ci sono le condizioni” ha concluso il vicesegretario.