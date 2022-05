Intrappolati nelle acciaierie Azvostal di Mariupol, ci sono anche feriti gravi" - Video

Non c'è acqua, le condutture sono state distrutte, eppure nella città di Mariupol inizia la ricostruzione mentre nelle acciaierie Azvostal si continua a combattere. In corso le trattative tra Russia e Ucraina per evacuare i civili ancora intrappolati. Sarebbero almeno 60 le persone da salvare, più difficile il destino dei soldati ucraini asserragliati.