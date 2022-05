Kharkiv, gli ucraini colpiscono una base russa vicino a Zabavne. Le immagini dall'alto - Video

Vari colpi, messi a segno dall'artiglieria ucraina, distruggono alcuni mezzi militari presenti all'esterno di una base russa a Zabavne nell'oblast di Kharkiv. In questa area i combattimenti sono intensi e la controffensiva ucraina, che avanza nel nord-est vicino a Kharkiv, sta facendo “progressi significativi” secondo le dichiarazioni dell'Institute for the Study of War (Usa).