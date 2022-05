La battaglia di Lyman: i russi sono già entrati in città, l'esercito ucraino è in ritirata-Video

La guerra in Ucraina

Poco nominata nei tg, la città di Lyman, circa 20 mila abitanti, racconta ancora la guerra in Ucraina. Le forze russe stanno avanzando mentre quelle ucraine indietreggiano. Nel video c'è un'auto civile che gira per le strade mostrando i segni dell'artiglieria. Nel video appare la Chiesa di San Pietro e Paolo, il ponte ferroviario, case basse mentre in lontananza le esplosioni sono percettibili - seppur attutite.