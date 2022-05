Beffa sui veicoli agricoli "rubati" dai russi: bloccati da remoto. Cnn: "Valgono $5 milioni" - video

Nel conflitto in Ucraina, c'è una storia di sabotaggio tecnologico che riguarda anche i trattori agricoli soprattutto in un momento in cui il grano e i raccolti sono un tema centrale della guerra. Come riporta la Cnn, dei soldati russi hanno aiutato a depredare un concessionario ucraino a Melitopol, portando via una trentina di macchine agricole - successivamente spedite in Cecenia. Valore complessivo, circa cinque milioni di dollari. Ma al loro arrivo in Cecenia hanno scoperto che i trattori erano stati bloccati da remoto ed erano quindi inservibili e impossibili da smerciare. Erano stati, come si dice in gergo informatico, “brickati”.