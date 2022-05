La first lady Usa in Romania e Slovacchia: "Sono qui per sostenere il popolo ucraino"

La First Lady americana Jill Biden è partita alla volta dell'Europa, dove visiterà Romania e Slovacchia. Durante la sua visita, spiega la Casa Bianca, incontrerà miliari degli Stati Uniti, il personale dell'ambasciata statunitense, genitori e bambini ucraini sfollati, operatori umanitari ed educatori. Nella festa della mamma, incontrerà madri e bambini ucraini che sono stati costretti a fuggire dal loro paese d'origine a causa della guerra di Putin. La First Lady visiterà venerdì la base aerea di Mihail Kogalniceau in Romania, dove incontrerà i militari statunitensi. In serata, la First Lady si recherà a Bucarest, in Romania.

Domani Jill Biden incontrerà i membri del governo della Romania, il personale dell'ambasciata statunitense, gli operatori umanitari e gli educatori che stanno aiutando a insegnare ai bambini ucraini sfollati e a integrarli in un ambiente scolastico stabile e sicuro.