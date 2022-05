La fuga disperata da Lyman, in auto tra i colpi di artiglieria - Video

Le forze russe stanno hanno attaccato ieri Lyman, citttadina della regione di Donetsk che prima della guerra contava circa 20.000 abitanti, una ventina di chilometri a est da Sloviansk, centro controllato da Kiev che, essendo un importante nodo stradale e ferroviario del Donbass, riveste grande importanza strategica per entrambe le parti in guerra.

L'uomo che ha ripreso questo video è arrivato a Lyman per portare in salvo alcuni civili, ma mentre entrava nell'abitato sono iniziati i combattimenti: nessuno è riuscito a presentarsi all'appuntamento davanti alla chiesa. Così non ha avuto scelta che ripartire. “Mi avevano pregato di aiutarli a portare via i malati. Credo sia l'ultima volta che riesco ad arrivare. Il ponte non durerà a lungo. Stanno martellando come all'inferno. È tutto in fiamme, non era così quando sono passato dieci minuti fa”, dice nel filmato. “Ora mi prendono di mira. Qualcosa sta arrivando in volo verso di me. Dio mi aiuti. Credo mirino a me perché non c'è nessun altro, quest'area è praticamente deserta”, aggiunge poi. Si sentono chiaramente numerose esplosioni nelle vicinanze dell'auto in corsa, e si vedono colonne di fumo alzarsi ai margini della strada.

Oggi, riferisce l'agenzia Reuters, due pullman sono pariti da Sloviansk per tentare un'evacuazione da Lyman, scortati da polizia e militari ucraini

(video da Telegram @boris_rozhin)