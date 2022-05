La Garante dei più piccoli: i consigli per difendersi dai "lupi cattivi" del web

"Ascoltare bambini e ragazzi’ è stato il programma di Carla Garlatti, appena nominata Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Quasi un imperativo per chi doveva farsi carico della generazione Covid, fra confinamento e didattica a distanza. E ora che le classi si sono ripopolate, le cure richieste dai più giovani sono altre. Tutto sul tavolo di questa magistrata di lungo corso, in passato anche presidente del Tribunale dei minori di Trieste, il cui impegno principale è ora l’educazione ad uso consapevole della Rete con un progetto che coinvolgerà oltre 36.000 studenti. Sono testimone degli applausi ricevuti da centinaia di bambini che hanno ascoltato attenti i suoi consigli per difendersi dai lupi cattivi del web.

Una vita per affermare la Giustizia riserva anche queste soddisfazioni