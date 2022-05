La guerra in Ucraina fa guadagnare le mafie italiane? Ecco perché - Video

Un passaggio della ministra della Giustizia Marta Cartabia, durante il saluto a ExtraLibera, ha posto l'accento sulla guerra in Ucraina che "oltre a seminare morte e distruzione, porta con sé il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel traffico di armi, quando non addirittura nel traffico di esseri umani e nel proliferare di altre forme di sfruttamento vile delle migliaia di persone in fuga, in cerca di un ricovero sicuro per sé e i propri figli".