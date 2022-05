La maglia dai colori della bandiera Ucraina, in una piazza post Covid: Ambra si emoziona - Video

La conduttrice Ambra apre commossa l'edizione 2022 del Concertone del Primo Maggio di Roma: “È bellissimo tornare in piazza”. L'attrice, per la terza volta alla conduzione del Concerto, in occasione della Festa dei Lavoratori, è vestita con un maglione a strisce gialle e blu. Un segno di solidarietà al popolo ucraino. Ma la sua emoziona sottolinea anche il ritorno ai concerti all'aperto dopo la pandemia di Covid che tuttora in corso. Nel 2019, l'ultima edizione in piazza San Giovanni del Concertone del Primo Maggio, aveva condotto vestita con i colori della bandiera della pace.