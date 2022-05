La modella che ora fa la staffetta per la resistenza ucraina

Le staffette sono civili che portano al fronte materiali utili. Sulla sua Lada scassata Maria canta e guida verso il fronte, “Non c’è tempo per la paura” dice. Ma non è l’unica, Ivana cucina il pollo che gli è appena arrivato, non c’è corrente o gas, si cucina per strada, Si sentono i colpi dell’artiglieria, “Russi, ucraini sono tutti matti” dice. Olga ripara con la sua macchina da cucire i vestiti per chi è rimasto “La gente ha bisogno di normalità”