La risata contagiosa di Elisa sulla battuta amorosa di Mara Venier: "Abbiamo fatto i numeri" - Video

“Era il tuo chitarrista?” chiede Mara Venier parlando del compagno di Elisa e lei pronta: “Io avevo 16 anni e lui 17”. “E vi siete innamorati subito” chiede la conduttrice. "No, abbiamo fatto un po' di numeri nel mezzo" risponde la cantante ridendo. E così Venier insiste: “Come quelli miei, ci sono stati un po' di Pink Floyd in mezzo”. E ancora una battuta in dialetto stimola Elisa: “Abbiamo deciso nel 2008” e tra le risate incontenibili Elisa continua: “Altro che Pink Floyd, Woodstock (Il famoso festival che celebrò la cultura hippie)”.