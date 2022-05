La strana manovra del pilota russo

La guerra in Ucraina

Questo video è stato postato su un canale Twitter filo russo ed è stato girato vicino ad Alchevsk nell'oblast di Lugansk.

Il Kamov Ka-52, anche noto come Alligator, è un elicottero d'attacco biposto a rotori coassiali controrotanti, di fabbricazione russa, sviluppato negli anni novanta a partire dal Kamov Ka-50 ed entrato in servizio con l'allora Aeronautica militare russa nel 2009.

Inizialmente chiamato a svolgere le funzioni di ricognitore e posto comando in supporto del Ka-50, quando la produzione di quest'ultimo venne sospesa nel 2009 il Ka-52 ne rilevò l'eredità specializzandosi nel ruolo contro-carro.

Caratteristica principale degli elicotteri progettati dalla Kamov, è la presenza di rotori coassiali che permette l'assenza dell'elica di coda. Si tratta di una struttura più complessa di quella tradizionale, ma permette di godere di una serie di vantaggi, quali il trasportare carichi pesanti, la manovrabilità e la velocità di punta.

A livello strutturale, il Ka-52 è molto simile al Ka-50 da cui deriva e le differenze più marcate si trovano nella cabina di pilotaggio: oltre ad avere un design più aerodinamico, la cabina ospita due membri dell'equipaggio anziché uno. Dotato di seggiolini eiettabili, il Kamov ricorre a una soluzione fuori dal comune per permettere l'eiezione ai piloti: al momento dell'espulsione, infatti, le pale vengono fatte saltare. Inoltre, il mezzo è dotato di un telaio rinforzato che incrementa le probabilità di sopravvivenza dell’equipaggio in caso di atterraggio di emergenza in acqua.